Витебского активиста оштрафовали за пикет в честь Кастуся Калиновского

Борис Хамайду получил штраф в размере 810 рублей за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, как посчитал судья Юрий Урбан.

22 ноября 2019 Витебский демократический активист вышел на пикет в память о национальном герое Беларуси Кастусе Калиновском.

Виновность Хамайду в суде доказывалась исключительно на основании материалов, взятых из интернета, т. е. ни свидетелей, ни записей с камер видеонаблюдения не было. Как сообщает сам Борис, в день пикета правоохранительные органы замечаний ему не делали.

«Это был день похорон национального героя Кастуся Калиновского и его соратников, когда я просто не мог не выйти на пикет. Это был зов души. Поехать в Вильнюс я не мог, поэтому стал с плакатом в Витебске», — говорил Борис Хамайда.