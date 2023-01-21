Жители Витебска остались без воды и электричества

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В нескольких районах Витебска нет воды и электричества.

В социальных сетях жители Витебска рассказывают о том, что с самого утра сразу в нескольких микрорайонах (Юг-4, Клины и Восток) наблюдаются проблемы с водоснабжением и электроэнергией. Упоминаются улицы Петруся Бровки, Правды, Терешковой, Смоленская, Лазо, проспект Строителей, деревня Луговые.

Ранее о похожей проблеме сообщалось также в Пружанах Брестской области. В населенном пункте несколько дней отсутствовала вода из-за аварии на сетях сетях водоснабжения и канализации.

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