Жители Витебска остались без воды и электричества

В нескольких районах Витебска нет воды и электричества.

В социальных сетях жители Витебска рассказывают о том, что с самого утра сразу в нескольких микрорайонах (Юг-4, Клины и Восток) наблюдаются проблемы с водоснабжением и электроэнергией. Упоминаются улицы Петруся Бровки, Правды, Терешковой, Смоленская, Лазо, проспект Строителей, деревня Луговые.

Ранее о похожей проблеме сообщалось также в Пружанах Брестской области. В населенном пункте несколько дней отсутствовала вода из-за аварии на сетях сетях водоснабжения и канализации.