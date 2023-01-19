Витебская область увеличила линейку импортозамещающих товарных позиций до 180 и на 20% сократила импортоемкость своей продукции.

По импортозамещению в Витебской области в 2023 году будут работать 76 предприятий, которые продолжат увеличивать ассортиментный перечень и в последующем произвести порядка Br1 млрд импортозамещающей продукции.

В основном в области по импортозамещению работают предприятия станко-, машино-, приборостроения. Те же «Монолит», ВЗЭП, «Измеритель», «Эвистор», предприятия частной формы собственности. Кроме того, сегодня в Витебской области есть все компетенции, которые могут заниматься производством товаров, способных заменить импортные аналоги.