Витебская область увеличила линейку импортозамещающих товарных позиций

Витебская область
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Витебская область увеличила линейку импортозамещающих товарных позиций до 180 и на 20% сократила импортоемкость своей продукции.

По импортозамещению в Витебской области в 2023 году будут работать 76 предприятий, которые продолжат увеличивать ассортиментный перечень и в последующем произвести порядка Br1 млрд импортозамещающей продукции.

В основном в области по импортозамещению работают предприятия станко-, машино-, приборостроения. Те же  «Монолит», ВЗЭП, «Измеритель», «Эвистор», предприятия частной формы собственности. Кроме того, сегодня в Витебской области есть все компетенции, которые могут заниматься производством товаров, способных заменить импортные аналоги.

На базе завода «Измеритель» планируют создать индустриальный парк

Витебская область производство
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