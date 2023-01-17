20 января для жителей Витебска пройдет электронная ярмарка вакансий

Витебская область
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20 января в режиме online с 10.00 до 13.00 для жителей Витебска на сайте e-vacancy.by пройдет электронная ярмарка вакансий.

Соискателям работ будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Принять участие в мероприятии с целью подбора на работу сотрудников могут организации и предприятия любой формы собственности, а также индивидуальные предприниматели.

Вакансии в Витебске и области

Витебск общество
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