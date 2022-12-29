В Витебске на фасаде ратуши решили показать новогодние фильмы

В предновогодние дни пешеходная улица Суворова в Витебске превратится в кинозал под открытым небом. Лучшие советские новогодние фильмы покажут на фасаде ратуши.

На первый вечерний киносеанс витебчан приглашают 30 декабря в 17.00. Серию праздничных показов под открытым небом откроет всеми любимая музыкальная советская комедия «Карнавальная ночь».

А в праздничный вечер, 31 декабря в 17.00, жителям Витебска предлагают смотреть «Иронию судьбы, или С легким паром».

Оба кинопоказа будут предварять мультфильмы — тоже советские. Но и это еще не все — организаторы решили добавить побольше антуража: поить зрителей горячим чаем будут из «самовара, растопленного на дровах».