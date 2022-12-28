Как будет ходить городской транспорт в новогоднюю ночь в Витебске

Витебск
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В Новогоднюю ночь в Витебске общественный транспорт будет работать до трех часов ночи. В праздничную ночь будут выполняться дополнительные рейсы по следующим городским маршрутам:

  • троллейбусa № 1 «Железнодорожный вокзал – улица Правды – микрорайон Фрунзе»,
  • № 2 «Смоленский рынок – проспект Строителей – микрорайон Фрунзе»,
  • № 4 «Железнодорожный вокзал – проспект Строителей – Смоленский рынок»,
  • № 8 «Смоленский рынок – улица Правды – микрорайон Фрунзе»,
  • № 11 «Железнодорожный вокзал – улица Воинов-Интернационалистов – микрорайон Медцентр»,
  • № 15 «Керамзитовый завод – Дворец Спорта – улица Марка Фрадкина»;
  • трамвая № 1 «Улица Максима Горького – проспект Людникова»,
  • № 7 «Улица Максима Горького – проспект Фрунзе»,
  • № 8 «Улица Титова – улица Петруся Бровки»;
  • автобуса № 2 «Площадь Победы – Керамзитовый завод»,
  • № 13 «Площадь Победы – поселок Мишково»,
  • № 99 «Площадь Победы – Тирасполь»,
  • № 46 «Вокзал – улица Марка Фрадкина»,
  • № 10 «Вокзал – микрорайон Медцентр».

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Витебск общественный транспорт
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