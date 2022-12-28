Как будет ходить городской транспорт в новогоднюю ночь в Витебске

В Новогоднюю ночь в Витебске общественный транспорт будет работать до трех часов ночи. В праздничную ночь будут выполняться дополнительные рейсы по следующим городским маршрутам:
- троллейбусa № 1 «Железнодорожный вокзал – улица Правды – микрорайон Фрунзе»,
- № 2 «Смоленский рынок – проспект Строителей – микрорайон Фрунзе»,
- № 4 «Железнодорожный вокзал – проспект Строителей – Смоленский рынок»,
- № 8 «Смоленский рынок – улица Правды – микрорайон Фрунзе»,
- № 11 «Железнодорожный вокзал – улица Воинов-Интернационалистов – микрорайон Медцентр»,
- № 15 «Керамзитовый завод – Дворец Спорта – улица Марка Фрадкина»;
- трамвая № 1 «Улица Максима Горького – проспект Людникова»,
- № 7 «Улица Максима Горького – проспект Фрунзе»,
- № 8 «Улица Титова – улица Петруся Бровки»;
- автобуса № 2 «Площадь Победы – Керамзитовый завод»,
- № 13 «Площадь Победы – поселок Мишково»,
- № 99 «Площадь Победы – Тирасполь»,
- № 46 «Вокзал – улица Марка Фрадкина»,
- № 10 «Вокзал – микрорайон Медцентр».
В Витебске открывается новый экспресс-маршрут, который свяжет Билево с Медцентром