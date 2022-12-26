Огонь унес жизнь пенсионера в Оршанском районе

Витебская область
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В Оршанском районе огонь унес жизнь 65-летнего пенсионера. Трагедия произошла 25 декабря в 22.15 в деревне Селекто.

По прибытию подразделений МЧС, наблюдалось открытое горение дома и хозяйственной постройки. В ходе тушения пожара и разборки обрушившихся строительных конструкций на месте пожара спасатели обнаружили труп хозяина жилища, пенсионера, 1957 года рождения.

В результате пожара в доме и хозяйственной постройке уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

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