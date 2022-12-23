Занятия робототехникой для детей и подростков

Будущее за роботами, компьютерами и автоматизацией. В эпоху развития информационных технологий умение конструировать и программировать роботов становится ценным навыком. Чтобы оправдать ожидания учеников, которые хотят развиваться в этой сфере школа робототехники и программирования https://robocode.by/ подготовила предложение уникальных занятий по робототехнике и программированию для детей. Они познакомят вашего ребенка с удивительным миром современных технологий и футуристических машин. Это идеальный способ привить ребенку страсть, которая останется с ним на всю оставшуюся жизнь.

Почему стоит изучать программирование?

Сегодня программирование становится важным трендом и в образовании, на всех уровнях образования. Совершенствование этой профессии:

развивает логическое мышление,

улучшает концентрацию

навыки логического и творческого мышления

пробуждает творческие способности.

благодаря кодированию ребенок с раннего возраста тренирует свою память, лучше обрабатывает информацию, что, бесспорно, является необходимой способностью в наше время, для которой характерна необходимость принимать поток сообщений со всех сторон.

Кроме того, известно, что люди, знающие язык программирования (хорошо), легко найдут себе работу на хорошо оплачиваемой работе, в компании, не только связанной с ИТ, но и во всех сферах жизни, ведь программирование сейчас необходимо где угодно.

Обучение программированию для детей

Нет сомнений в том, что обучение программированию — это отличное упражнение для ума. Однако для того, чтобы молодые люди успешно программировали и находили себя в реалиях мира будущего, мы должны с раннего возраста приучать их к творчеству и логическому мышлению. Стоит начать процесс обучения программированию как можно раньше.

ROBOCODE — это серия увлекательных занятий по программированию и робототехнике, целью которых является развитие творческих способностей, логического мышления, концентрации внимания, проницательности, способности видеть определенные закономерности, а также обучение через игру.

Для многих язык программирования C++ является Java «третьим обязательным языком», который должен знать современный человек, помимо родного языка и иностранного языка. Кроме того, элементы программирования используют в настоящее время очень популярные игры для детей, сочетая приятное с полезным.

Специалисты робототехники и программирования https://robocode.by/ хотят, чтобы дети не только успевали за этими изменениями (что повлияет на качество их взрослой жизни), но и умели использовать доступные технологии в правильном направлении, способствуя тому, чтобы жизнь каждого человека на земле была еще лучше. Помогите своему ребенку и дайте ему лучший старт в карьере в сфере ИТ. Хорошая школа программирования для детей и подростков предлагает широкий выбор языков, как самых популярных и востребованных, так и тех, которые ориентированы на то, чем хочет заниматься молодой программист. С хорошей школой ребенок быстро научится программировать игры и приложения.

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