Витебчанин солгал директору о краже и присвоил Br23 тыс.

Мошенник из Витебска солгал директору о краже и присвоил Br23 тыс. В милицию обратился владелец фирмы грузоперевозок из Минской области. Мужчина рассказал, что у водителя его организации в рейсе из автомобиля похитили конверт с крупной суммой.

Известно, что руководитель попросил 22-летнего подчиненного забрать в пункте назначения папку с документами и деньгами. Молодой человек выполнил поручение, но на обратном пути попал в аварию. Водитель позвонил директору и рассказал, что после происшествия папка со всем содержимым пропала, а автомобиль не заводится. Мужчина оставил машину на дороге и уехал домой в Витебск.

Оперативники установили, что сам водитель и присвоил все денежные средства в сумме более Br23 тыс. Следователи возбудили уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере.