За прошедшие выходные в Витебске зарегистрировано 26 ДТП

За прошедшие выходные 17-18 декабря в Витебске зарегистрировано 26 ДТП.

Что касается Витебской области, то на ее дорогах за прошедшие выходные зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Задержано 7 нетрезвых водителей и 21 бесправник.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено около 350 пешеходов. Из них 34 находились в состоянии алкогольного опьянения, 165 — без световозвращающих элементов.