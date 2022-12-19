За прошедшие выходные в Витебске зарегистрировано 26 ДТП

Витебск
Автор Опубликовано

За прошедшие выходные 17-18 декабря в Витебске зарегистрировано 26 ДТП.

Что касается Витебской области, то на ее дорогах за прошедшие выходные зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Задержано 7 нетрезвых водителей и 21 бесправник.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено около 350 пешеходов. Из них 34 находились в состоянии алкогольного опьянения, 165 — без световозвращающих элементов.

В Новополоцке произошло массовое ДТП с участием «скорой помощи»

Витебская область дтп
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by