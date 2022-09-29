В Новополоцке произошло массовое ДТП с участием «скорой помощи»

Утром 29 сентября, в центре Новополоцка произошло крупное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Авария случилась на пересечении улиц Калинина и Молодежная, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

По предварительной информации, «скорая» двигалась на вызов с включенным звуковым и световым спецсигналом и столкнулась с автомобилем Lada. От удара «скорую» отбросило в сторону на стоящие на светофоре автомобили Volvo и Fiat.

В результате массовой аварии, автомобили получили механические повреждения, а врач медицинской бригады был госпитализирован в медицинское учреждение оставили в больницу для обследования.