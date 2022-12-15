В Новополоцке в ДТП пострадала женщина-пешеход

Витебская область
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В Новополоцке водитель сбил 52-летнюю женщину на пешеходном переходе. Авария произошла днем 14 декабря.

54-летний житель Новополоцка, управляя автомобилем «Infiniti», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода по улице Юбилейной в районе дома № 3 совершил наезд на женщину 1970 года рождения.

Пешеход получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена по месту жительства. Обстоятельства ДТП выясняются.

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