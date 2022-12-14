На что обратить внимание при выборе эвакуатора?

Садясь за руль, стоит быть готовым ко всевозможным приключениям в дороге, особенно если это дальнее путешествие в несколько сотен километров. Столкновение, стеклобой, мелкая неисправность или поломка автомобиля может случиться с каждым. В такой ситуации у вас должен быть телефон проверенной службы техпомощи на дороге, чтобы вызвать эвакуатор, который быстро прибудет к месту аварии.

Эвакуатор — это платформа для перевозки автомобилей, которая крепится к отдельному транспортному средству с помощью крюка. Эвакуатор представляет собой комплексное сочетание эвакуатора и кабины управления, благодаря чему он характеризуется большей степенью устойчивости и безопасности, все более прочным креплением, удерживающим автомобиль в неподвижном состоянии, и более легким маневрированием транспортного средства. Это также сводит к минимуму риск появления царапин на краске, ссадин и повреждений автомобиля.

Компания evakuator-v-orshe.by оказывает всестороннюю помощь на дороге, предлагая свои услуги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

На что обратить внимание при выборе услуги эвакуатора?

Выбрав правильный способ эвакуации автомобиля, стоит обратить внимание на репутацию службы техпомощи, которой мы пользуемся. В этом случае очень важен опыт водителей, ведь буксировка эвакуатором отличается от обычного вождения и требует соответствующих навыков – управление транспортным средством затруднено из-за нагрузки от поврежденного автомобиля.

Когда дело доходит до поиска нужной техпомощи на дороге, предлагающей эвакуацию с помощью эвакуатора, стоит опираться на мнения проверенных людей, столкнувшихся с подобной ситуацией. Важно, чтобы в компании было соответствующее оборудование, которое позволит эффективно оказывать услугу, а время отклика будет сведено к минимуму. Вы также можете поискать рейтинги услуг на тематических форумах или в социальных сетях. Большинство компаний, однако, ставят на первое место скорость и качество услуг, поэтому использование услуг помощи на дороге уже не означает многочасовое ожидание на стоянке автомобиля с эвакуатором.

Ставя автомобиль на платформу, следите за тем, чтобы он не соскользнул вбок и не ударился днищем о платформу. Чтобы не деформировать масляный поддон, выхлопную систему или пороги, обязательно используйте системные пандусы или систему наклона эвакуатора . В случае с транспортным средством, которое едет не своим ходом, стоит использовать лебедку и буксирный трос.