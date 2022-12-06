Мифы об эффективной работе

Каждый работодатель хочет иметь в команде эффективных сотрудников. Такие подчиненные не заваливают дедлайны и не требуют жёсткого контроля. Самим работникам тоже выгодно быстро и качественно выполнять работу. Так с задачами можно справиться быстрее и в оставшееся время в clubnicaz играть без регистрации или заниматься любимым хобби.

Человек не может быть запрограммирован на эффективную работу 24/7. Порой сосредоточить внимание трудно. Часто мы отвлекаемся на игровые автоматы казино Клубника, видео на YouTube, мобильные приложение и другое. И это абсолютно нормально! Такое случается со всеми и ни в коем случае не стоит упрекать себя за это.

Частичная потеря внимания действительно может быть нормой. Если это не начинает критически мешать общему результату. Концентрация внимания вещь очень индивидуальная. Не стоит подгонять себя под стандарты инстаграмных гуру продуктивности.

Миф 1: эффективными рождаются

Большим заблуждением является мнение, что активные и продуктивные люди рождены с особым характером. От природы может быть дана определенная жизненная энергичность, но вовсе не от неё зависит результат нашей работы. Все люди разные. Кто-то может целый день провести на ногах, а кому-то необходим менее подвижный способ жизни.

Каждый человек может быть эффективен, даже при самом ленивом характере. Важно понять собственные предрасположенности и ритм жизни. На основе этого лучше производить выбор профессии. Но самый усидчивый сотрудник тоже может сбиться при монотонной работе. Поэтому эффективность все же навык приобретаемый.

Миф 2: чем больше работаешь, тем лучше

Существует люди, которые засиживаются в офисе допоздна и берут работу на выходные. Они могут ошибочно считать, что большее время за работой приносит лучший результат. Но переработка приводит только к выгорания и снижению качества.

Главное правило – иметь собственный режим. Он должен подходить лично вам и основываться на личностных биоритмах. Именно поэтому передовые компании вводят гибкие графики работы. Правильное начало дня и чередование отдыха больше всего влияет на продуктивность.

Миф 3: всему виной лень

Чаще всего плохую или медленную работу списывают на лень. На самом деле есть более глубинные причины – плохая мотивация и физиологические проблемы. Лень – это лишь результат данных факторов.

Недостаточная мотивация это не только про деньги. Заработная плата не является решающим фактором в повышении эффективности. Намного лучшей мотивацией является возможность реализации собственных идей. Сотрудник, который любит свою работу, не требует дополнительной мотивации извне.

При самом страстном отношении к работе могут также возникать проблемы с вниманием. Работа мозга во многом зависит от общего состояния организма. Существует ряд витаминов и микроэлементов, которые сильнейшим образом влияют на память и концентрацию. К потере внимания приводит недостаток:

витамина Е

витамина D

витамина С

витаминов группы В

магния

Прежде чем обвинять самого себя в лени, убедитесь что в вашем организме хватает всех микроэлементов для эффективного функционирования мозга. А также пересмотрите распорядок дня и под своей деятельности.