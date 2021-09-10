Количество безработных в Витебской области снизилось на 20%

Уровень безработицы на 1 сентября текущего года в Витебской области снизился на 20%.

Количество состоящих на учете безработных снизилось в 19 районах области, городах Витебске и Новополоцке. В то же время количество состоящих на учете безработных в Лиозненском районе не изменилось. Незначительно (от 1 до 7 человек) увеличилось количество состоящих на учете безработных в 3 районах области.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября 2021 г. составил 0,3 процента и по сравнению с 1 сентябрем 2020 г. не изменился.

Снижение уровня зарегистрированной безработицы отмечено в 11 районах, городах Витебске и Новополоцке, не изменился уровень безработицы в 10 районах, незначительно увеличился в 2 районах.

Отметим, что по данным статистики, в Беларуси продолжается сказочный рост средней зарплаты.