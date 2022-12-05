В Витебске за выходные произошло 24 ДТП

С 3 по 4 декабря в Витебске произошло 24 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные приводит Госавтоинспекция Витебской области.

На дорогах Витебской области за прошедшие выходные зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Задержаны 12 нетрезвых водителей и 28 бесправников.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 400 пешеходов. Из них 39 находились в состоянии алкогольного опьянения, 186 — без световозвращающих элементов.

За отсутствие зимних шин к ответственности привлечены 40 водителей.