В Витебском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля

В Витебском районе в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погиб водитель. Смертельная авария произошла 1 декабря около 16:00 на автодороге М-8 «Гомель – Витебск – граница РФ» вблизи деревни Сеньково.

По предварительной информации, 43-летний водитель «Volvo», двигаясь в направлении областного центра, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ.

Водитель легковушки погиб на месте. В автобусе находились 35 человек. Водитель (1960 г.р.) и два пассажира автобуса (2011 и 1963 г.р.) доставлены в больницу.