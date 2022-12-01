В Витебском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля

Витебская область
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В Витебском районе в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погиб водитель. Смертельная авария произошла 1 декабря около 16:00 на автодороге М-8 «Гомель – Витебск – граница РФ» вблизи деревни Сеньково.

По предварительной информации, 43-летний водитель «Volvo», двигаясь в направлении областного центра, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ.

Водитель легковушки погиб на месте. В автобусе находились 35 человек. Водитель (1960 г.р.) и два пассажира автобуса (2011 и 1963 г.р.) доставлены в больницу.

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