Стационарный социальный пункт открылся в Верховье

В Верховье открылся стационарный социальный пункт, в котором будут работать как социальные работники, так и специалисты отдела адаптации, психолог.
В настоящее время в Верховье проживает около полутора тысяч человек, из них около 600 пенсионеров, есть семьи, воспитывающие детей-инвалидов, люди с ограниченными возможностями.
Сюда ежедневно будут приезжать специалисты из города, принимать заявления от граждан по принципу «одного окна» и помогать местным жителям в решении важных для них проблем.
Также жителям агрогородка будет оказана помощь с получением необходимой информации и в оформлении документов.
Почему пенсионеры не спешат расставаться с трудовым местом. «Буду работать, пока ноги не откажут»