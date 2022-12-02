Стационарный социальный пункт открылся в Верховье

Общество
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В Верховье открылся стационарный социальный пункт, в котором будут работать как социальные работники, так и специалисты отдела адаптации, психолог.

В настоящее время в Верховье проживает около полутора тысяч человек, из них около 600 пенсионеров, есть семьи, воспитывающие детей-инвалидов, люди с ограниченными возможностями.

Сюда ежедневно будут приезжать специалисты из города, принимать заявления от граждан по принципу «одного окна» и помогать местным жителям в решении важных для них проблем.

Также жителям агрогородка будет оказана помощь с получением необходимой информации и в оформлении документов.

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