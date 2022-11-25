В Оршанском районе легковушка столкнулась с автобусом

В Оршанском районе легковушка «Hyundai» столкнулась с автобусом «МАЗ». Происшествие произошло 25 ноября около 7 часов утра на 1-м километре автодороги Н-3122. В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения.

Как сообщают в ГАИ Витебской области, водитель автомобиля «Hyundai», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «МАЗ».

В результате ДТП 57-летний водитель легковушки получил телесные повреждения. По факту происшествия проводится проверка.