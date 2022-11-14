В Витебской области следователи устанавливают очевидцев восьми ДТП

Следователи ищут очевидцев ДТП, которые могут дополнить имеющуюся информацию об обстоятельствах аварий, случившихся в Витебской области.

8 августа 2022 года водитель, управляя автомобилем CITROEN XSARA, двигался по улице Лазо в Витебске. Около 19.15 в районе дома №5 совершил наезд на переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину. В результате ДТП пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения.

14 августа 2022 года 48-летний водитель, управляя автомобилем GEELY ATLAS, двигался по 97-му километру автодороги М-8 «Граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск –Гомель – Граница Украины (Новая Гута)», по территории Витебского района. Около 17.20 при осуществлении маневра разворота не уступил доpoгу RENAULT TWINGO, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП пассажиру RENAULT причинены тяжкие телесные повреждения.

29 августа 2022 года водитель, управляя автомобилем RENAULT LAGUNA, двигался по улице 1-я Пролетарская в Витебске. Около 20 часов 35 минут в районе дома 7 совершил наезд на переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения.

29 августа 2022 года 50-летний водитель, управляя грузовым автомобилей FIAT DUCATO, двигался по 519-му километру автодороги М-1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации», по территории Толочинского района. Около 15.20 вблизи деревни Старинка совершил наезд на 38-летнего мастера одного из предприятий, который в это время выполнял строительно-монтажные работы на дороге. В результате ДТП дорожный рабочий получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

23 сентября 2022 года 32-летний водитель, управляя грузовым фургоном «Фиат Дукато Макси», двигался по 15-му километру автодороги Р-19 «Толочин-Крупки»», по территории Толочинского района. Около 9 часов 50 минут совершил наезд на переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, от которых скончалась в учреждении здравоохранения 30 сентября 2022 года.

5 октября 2022 года водитель, управляя автомобилем VAZ 21122, двигался по улице Ленинградской в Витебске. Около 19 часов 20 минут в районе дома 155 сбил переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу девочку. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения.

7 октября 2022 года около 15 часов на 70-м километре автодороги Р-18 «Верхнедвинск-Шарковщина-Козяны» в агрогородке Пялики Шарковщинского района произошло столкновение автомобиля МАЗ, который производил маневр обгона, с автомобилем UAZ, совершающим маневр поворота. В результате ДТП пассажиру UAZ причинены тяжкие телесные повреждения.

19 октября 2022 года 23-летний водитель, управляя автомобилем UAZ 23632, двигался по 14-му километру автодороги Р-115 «Витебск-Городок», по территории Витебского района. Около 7 часов вблизи деревни Хайсы при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем LADA 212140. В результате ДТП водителю LADA причинены тяжкие телесные повреждения.

Следователи просят граждан, которые стали очевидцами аварии либо располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 (33) 399-80-44 (круглосуточно).