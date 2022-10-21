ДТП на трассе «Витебск-Городок»: серьезно пострадал один из водителей

Утром 19 октября на автодороге Р-115 «Витебск-Городок» вблизи деревни Хайсы Витебского района столкнулись «Нива» и «УАЗ Патриот».

В первой машине оказался зажат водитель. Мужчину придавила приборная панель транспортного средства. Его плотно прижало к сидению и двери. Пострадавший был деблокирован с помощью гидравлических ножниц. Автомобилиста госпитализировали в бессознательном состоянии.

Водитель и пассажир «УАЗ Патриот» до прибытия спасателей смогли самостоятельно покинуть легковушку. В помощи медиков они не нуждались.