ДТП на трассе «Витебск-Городок»: серьезно пострадал один из водителей

ДТП
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Утром 19 октября на автодороге Р-115 «Витебск-Городок» вблизи деревни Хайсы Витебского района столкнулись «Нива» и «УАЗ Патриот».

В первой машине оказался зажат водитель. Мужчину придавила приборная панель транспортного средства. Его плотно прижало к сидению и двери. Пострадавший был деблокирован с помощью гидравлических ножниц. Автомобилиста госпитализировали в бессознательном состоянии.

Водитель и пассажир «УАЗ Патриот» до прибытия спасателей смогли самостоятельно покинуть легковушку. В помощи медиков они не нуждались.

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