В Витебской области задержали двух виновников ДТП

Витебская область
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В Витебской области задержаны двое автомобилистов, которые скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий.

В Витебском районе был совершен наезд на 67-летнюю женщину. Водителя Renault Duster нашли на следующий день благодаря записям с камер видеонаблюдения. 62-летний мужчина пояснил, что хотел избежать ответственности, но только усугубил свою вину. Пенсионерка была вовремя госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

В другом случае пострадавшая скончалась. 84-летняя женщина также пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел в деревне Андреевщина Оршанского района. Было установлено, что наезд совершил 37-летний водитель Chrysler Voyager.

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