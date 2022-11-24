В Беларуси 25 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада 

Погода
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25 ноября по северо-востоку страны пройдет сильный снег, в связи с чем Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Местами прогнозируется туман, на дорогах гололедица.

В отдельных районах, а ночью и утром по юго-востоку на большей части территории будет гололед. Ветер восточный 3—8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 6 градусов мороза. Днем ожидается –4…+ 1.

Напомним, что в Витебске для расчистки дорог и уборки снега задействовано более 40 единиц техники. Дорожная техника будет работать в круглосуточном режиме.

Витебск снова накрыт снегопадом

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