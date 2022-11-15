Все военнообязанные Беларуси должны явиться в военкомат

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Всем военнообязанным гражданам Беларуси будет предписано явиться в военкомат. Об этом заявили в Минобороны.

Власти намерены в экстренном порядке проверить учетные данные всех военнообязанных, поэтому им вышлют повестки с предписанием явиться в военкоматы. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает БелТА.

Граждан будут вызывать на пункты сбора военных комиссариатов и «местных исполнительных и распорядительных органов» повестками. До конца года сверка каждый военнообязанный беларус должен будет прибыть в военкомат.

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