Все военнообязанные Беларуси должны явиться в военкомат

Всем военнообязанным гражданам Беларуси будет предписано явиться в военкомат. Об этом заявили в Минобороны.

Власти намерены в экстренном порядке проверить учетные данные всех военнообязанных, поэтому им вышлют повестки с предписанием явиться в военкоматы. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает БелТА.

Граждан будут вызывать на пункты сбора военных комиссариатов и «местных исполнительных и распорядительных органов» повестками. До конца года сверка каждый военнообязанный беларус должен будет прибыть в военкомат.