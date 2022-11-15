Водителя, сбившего в Полоцке женщину и скрывшегося с места ДТП, приговорили к 4 годам колонии

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, ехал по Полоцку на «Kia Sportage» и врезался в припаркованный по ходу движения «Chevrolet Cobalt», из которого как раз выходила женщина-водитель.

Женщина получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована, а виновник аварии скрылся, оставив пострадавшую в состоянии, опасном для ее жизни и здоровья.

Водителя задержали граждане. Его передали сотрудникам ГАИ во дворе жилого дома, где мужчина помял еще два автомобиля. Сам обвиняемый вину не признал.

Суд Докшицкого района признал фигуранта дела виновным. Ему присудили 4 года исправительной колонии в условиях общего режима, а также на 5 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, обвиняемый должен выплатить штраф в размере 3,2 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.