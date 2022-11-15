Житель Витебска выращивал марихуану в холодильнике

33-летний житель Витебска оказался причастен к незаконному обороту наркотиков растительного происхождения.

При проведении осмотра жилища в подсобном помещении был обнаружен старый переоборудованный холодильник, в котором находился посаженный дурман.

Также тайником стал самодельный шкаф. Здесь мужчина хранил многочисленное оборудование для выращивания конопли. Марихуана и приспособления были изъяты, проверяется причастность мужчины к сбыту наркотиков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.