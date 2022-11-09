В Витебске задержан наркокурьер

В Витебске задержан 19-летний житель Новополоцка с более 100 граммами мефедрона.

Установлено, что молодой человек работал в наркомаркете уже несколько месяцев. В его обязанности входила транспортировка наркотиков по территории области и их расфасовка на разовые дозы. На заработки в Витебск он отправился по заданию своих кураторов. Во время выполнения очередного задания он и попал в руки правоохранителей.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий в квартире подозреваемого было обнаружено еще около 20 граммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.