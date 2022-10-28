В Толочинском районе на пожаре погиб мужчина

Витебская область
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В деревне Подберезье Толочинского района в результате пожара двухквартирного дома погиб хозяин одной из квартир. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения 26 октября в в 21.16.

К моменту приезда спасателей горела одна из квартир. В ходе тушения пожара работниками МЧС на полу возле печи обнаружили тело хозяина квартиры. 53-летний мужчина проживал один.

До приезда спасателей, хозяйка соседней квартиры и двое мужчин были эвакуированы сотрудниками милиции.

В квартире, где произошло возгорание, закопчены стены и потолок, повреждены строительные конструкции и имущество в помещении кухни. Вторая квартира огнем не повреждена.

Причина пожара устанавливается.

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Витебская область пожар происшествие
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