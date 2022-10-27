В Витебской области против браконьеров возбуждено 52 уголовных дела

Витебская область
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Житель Поставского района на озере Большие Швакшты с использованием двух сетей незаконно добыл 66 особей различных видов рыбы общим весом 10 кг. Нанесенный природе ущерб составил 218 базовых величин (6 976 руб.)

В целом у браконьеров были изъяты 1864 сети общей длиной более 84 км, свыше 800 прочих запрещенных орудий рыболовства, а также 39 единиц огнестрельного оружия, в том числе 18 – незарегистрированного.

В Шумилинском районе больше года расследовали уголовное дело в отношении браконьера, поймавшего двух лосей

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