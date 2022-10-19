Следователи устанавливают очевидцев ДТП в Витебском районе

Витебским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 21-летний парень.

По данным следствия, днем 4 октября этого года молодой человек, управляя автомобилем Citroen Xsara Picasso, на путепроводе, который расположен на 25 километре автомобильной дороги Р-20 «Витебск-Полоцк-граница Латвийской Республики (Григоровщина)», столкнулся со встречным автомобилем Ford Transit.

В результате ДТП водитель Citroen получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель второго автомобиля получил незначительные повреждения.