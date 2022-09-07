В Чашникском районе произошло смертельное ДТП

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В Чашникском районе на автодороге Р-62 Чашники-Борбр-Бобруйск в д. Стражевичи​ в ДТП погиб человек. Авария произошла 6 сентября, сообщает ГАИ Витебской области.

69-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Renault», двигаясь со стороны д. Бобр в направлении г. Чашники, на закруглении дороги влево, при объезде препятствия, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающим во встречном направлении грузовым автомобилем «МAN 19403» с полуприцепом ​ «KOEGEL​ SN24».

В результате ДТП водитель автомобиля «Renault» погиб на месте аварии.

ДТП в Чашникском районе, есть пострадавшие

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