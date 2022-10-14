Существует ли безопасный способ обмена криптовалют

Решение об обмене, продаже или конвертации ваших криптовалют зависит от ваших целей и того, сколько времени вы готовы посвятить техническому анализу. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы получить некоторую прибыль, удерживая большую часть токенов в течение длительного времени. Большинство бирж позволят вам конвертировать ваши криптовалюты в наличные — это позволит вам оставаться финансово платежеспособным, сохраняя при этом доступ к рынку.

Как правило, внутридневные трейдеры продают свои токены на основе технического анализа, чтобы заработать деньги в краткосрочной перспективе. И наоборот, инвесторы игнорируют краткосрочную волатильность цен, чтобы получить долгосрочную прибыль.

Итак, вы готовы войти в мир криптовалют и хотите знать, где лучше совершить покупку или обмен TKS BTC биткойн. Платформа ExchangeSumo создана для того, чтобы обеспечить быстрый, простой и безопасный способ увеличения вашего криптовалютного кошелька всего за несколько кликов.

Основные преимущества биткойна

В отличие от традиционных валют, биткойн полностью независим от правительств, банков и корпораций, и поэтому никакая власть не может каким-либо образом вмешиваться в транзакции или взимать дополнительные комиссии за обмены или красть деньги пользователей. Одним словом, биткойн — это децентрализованная валюта.

Движения биткойнов полностью прозрачны. Блокчейн содержит каждую транзакцию с момента ее создания до сегодняшнего дня. Если кто-то попытается изменить даже одну букву или цифру в блоке транзакций, это повлияет и на все последующие блоки. А поскольку это общедоступный реестр, любой может легко выявить и исправить ошибки и попытки мошенничества.

Безопасность и контроль: в отличие от того, что происходит с другими способами оплаты, пользователи биткойнов имеют полный контроль над своими транзакциями, фактически никто не может вывести деньги из кошелька без явного согласия владельца.

Его нельзя подделать: благодаря блокчейну и различным механизмам консенсуса.

Анонимность: в настоящее время банки знают каждую деталь своих клиентов: движения, номера телефонов, баланс, привычки расходов и так далее. И наоборот, биткойн работает по-другому, поскольку адрес кошелька не может быть связан с какой-либо личной информацией.

Скорость: сеть биткойнов обрабатывает платежи почти мгновенно, фактически, независимо от географического расстояния, для отправки ваших денег другому пользователю требуется несколько минут, в отличие от традиционных банков, где время значительно больше.

Неотказ: после того, как биткойны были отправлены, их невозможно получить обратно, если только получатель не решит отправить их обратно. Этот механизм делает невозможным обман кого-либо, заявив, что он не получил деньги.

Высокая портативность: одной из характеристик любой валюты является портативность, то есть простота транспортировки, а учитывая, что биткойн существует только в цифровой форме, его можно легко транспортировать на USB-накопителе или хранить в сети. Биткойн предлагает достойную альтернативу наличным деньгам с точки зрения безопасности, прозрачности транзакций и защиты от подделок.

При использовании биткойнов нет необходимости соблюдать правила, установленные PCI (Индустрия платежных карт), что позволяет пользователям исследовать новые рынки, которые не позволяют использовать традиционные кредитные карты.

Биткойн можно легко конвертировать во все мировые валюты или считать отдельной расчетной единицей.

Его можно использовать по всему миру, на самом деле появляется все больше и больше точек продаж, которые позволяют использовать этот способ оплаты.

Биткойн предлагает очень низкие транзакционные издержки по сравнению с традиционными способами оплаты.

Отметим, что абсолютно безопасных способов инвестирования не существует. Все риски несет непосредственно инвестор.