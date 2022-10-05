В Оршанском районе столкнулись две фуры, пострадал один из водителей

Сегодня около 14.00 на 559-м километре автодороги М-1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» столкнулись две фуры, пострадал один из водителей, он госпитализирован.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Volvo отвлёкся от управления транспортным средством, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении, в его полосе движения автомобилем DAF.

В результате ДТП водитель автомобиля Volvo получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.