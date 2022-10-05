Выигрыш с обманом: кибермошенники похитили у жителя Полоцка более 15 000 BYN под предлогом розыгрыша призов

Витебская область
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Теперь мошенники охотятся не просто за «золотыми», а за данными банковских карт, с которых можно украсть сразу все деньги, если повезет. Очередной такой жертвой кибермошенников стал 46-летний житель Полоцка, который под предлогом розыгрыша призов, лишился более 15 000 BYN.

В социальной сети он заметил рекламное предложение пройти тест и стать участником розыгрыша призов якобы в день рождения банка.

Оператор одного из предприятий Полоцка ответил на несложные вопросы и стал победителем. Для получения выигрыша ему предложили зарегистрироваться на сайте финансового института и ввести данные своей карты, на которую должен был прийти выигрыш.

Доверчивый мужчина не обратил внимания на адрес и домен страницы, на которой проходил регистрацию и вводил свои персональные данные. Как выяснилось, сайт принадлежал киберпреступникам. С помощью этой площадки мошенники завладели данными мужчины и перевели с его счета более 15 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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