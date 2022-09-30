В медучреждениях Витебской области дефицит лекарств и медицинских изделий

Фельдшерско-амбулаторные пункты и бригады скорой помощи испытывают дефицит лекарств и медицинских изделий.

По результатам проверки прокуратуры, на территории Браславского, Витебского, Докшицкого, Лиозненского, Полоцкого, Поставского, Оршанского, Толочинского, Россонского, Ушачского, Шумилинского и Шарковщинского районов установлено 76 фактов отсутствия в ФАП в полном объеме необходимых лекарственных средств.

В Опсовской врачебной амбулатории Браславского района выявлены факты хранения препаратов с истекшим сроком годности. В Сенненском районе нарушались правила хранения лекарственных препаратов.

При проверке Витебского областного центра скорой медицинской помощи выявлено отсутствие ряда необходимых препаратов для оказания своевременной медицинской помощи. В Опсовской врачебной амбулатории Браславского района выявлены факты хранения препаратов с истекшим сроком годности. Обнаружены недостатки, касающиеся и режима работы ФАП.

Факты неполного оснащения бригад скорой медицинской помощи лекарственными средствами также выявлены в Оршанском, Бешенковичском, Витебском, Городокском, Лиозненском, Шумилинском и Дубровенском районах.

Еще один недостаток — несоблюдение норм диспансеризации. В Оршанском, Россонском, Шумилинском, Браславском, Лепельском, Дубровенском, Миорском, Толочинском и Чашникском районах, а также в Новополоцке не соблюдалась периодичность посещения медработниками детей в возрасте до 1 года. В Оршанском и Шумилинском районе не выдерживалась периодичность обследования пациентов с ишемической болезнью сердца.

Итогом проверок стало внесение 2 представлений, 14 предписаний. Направлено информационное письмо и возбуждены дисциплинарные производства в отношении виновных медицинских работников.