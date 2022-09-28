Иконы конца XIX века и личные вещи художников пополнили фонд краеведческого музея в Витебске

Коллекцию Витебского областного краеведческого музея с начала года пополнили около 2,9 тыс. экспонатов, треть из них передали жители региона.

В этом году в областной краеведческий музей были переданы новые фотографии, документы и награды витебского художника Владимира Смерединского. Пополнили музейный архив также творения Феликса Гумена, Александра Шиенка, Александра Гвоздикова, Натальи Ловицкой-Ермоловой и других.

Также в числе новых ценностей музея — две иконы конца XIX века, созданные в Греции и Российской империи.