Иконы конца XIX века и личные вещи художников пополнили фонд краеведческого музея в Витебске

Культура
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Коллекцию Витебского областного краеведческого музея с начала года пополнили около 2,9 тыс. экспонатов, треть из них передали жители региона.

В этом году в областной краеведческий музей были переданы новые фотографии, документы и награды витебского художника Владимира Смерединского. Пополнили музейный архив также творения  Феликса Гумена, Александра Шиенка, Александра Гвоздикова, Натальи Ловицкой-Ермоловой и других.

Также в числе новых ценностей музея —  две иконы конца XIX века, созданные в Греции и Российской империи.

Несколько интересных фактов из истории Витебского областного краеведческого музея

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