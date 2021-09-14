«Графическое настроение» Елены Чуйковой в Краеведческом музее Витебска

«Рисунок — главный вид искусства. Остальное проистекает из него». Рафаэль Санти.

Пещерная живопись эпохи палеолита — первый пример изобразительного мастерства. «Пещерная графика» — возможно, так современные искусствоведы классифицируют рисунки древних предков найденные, к примеру, в пещере Альтамира.

Наскальный рисунок перекочевал со стен на посуду, затем на пергамент, превратившись в письменные знаки — иероглифы, литеры и буквы.

Слово «Графика» — от греческого «писать, чертить, царапать»

Знаменитый итальянский мастер Рафаэль Санти считал именно графический рисунок — основой живописи.

Он оставил в наследство потомкам выдающуюся коллекцию своих рисунков. Работы гениального мастера — это пособие и горизонт для любого живописца.

Эпоха Возрождения расставила приоритеты по-другому. Графическое изображение стало скорее базовым или эскизным.

Однако некоторые графические шедевры обрели бессмертие.

«Витривуанский человек» Леонардо Да Винчи— тонкие линий которого создают идеальный образ стал не только шедевром изобразительного искусства, но и плодом научных изысканий.

Напомню, что графический рисунок выполнен пером, чернилами и акварелью с помощью серебряного штифта, размеры рисунка 24,5 × 34,3 сантиметра. В настоящее время бесценный рисунок находится в собрании Галереи Академии в Венеции.

Новое дыхание в возрождение графики

И только сумасшедший XX век вернул графике не только самостоятельный статус графике, но и выделили отдельные направления в этом искусном мастерстве.

Сегодня жанр изобразительного искусства условно классифицировано на 7 разделов. Это станковая графика (рисунок, эстамп, акварель) книжная, газетно-журнальная, прикладная, плакатная, каллиграфическая и компьютерная.

Основоположником современной школы Белоруской графики признан художник и педагог Павел Любомудров.

У Витебска же есть свои художественные идолы: Марк Шагал и Казимир Малевич — это наше всё, в том числе и графика.

А летающий Витебск Марка Шагала — это всемирно известная визитная карточка нашего города.

Городские ориентиры Витебска

Какие объекты делают наш город уникальным? В чем особенная непохожесть Витебска?

Возможно это возвышенность Старого Замка с которого начался Витебск?

А может это Софийский собор, Ратуша или Воскресенская церковь?

А может слияние трех рек под стенами старого Замка и мосты?

А может амфитеатр Славянского базара или «мартыновская» синяя пирамида в центре или современный вариант — «Три штыка» и площадь Победы?

Образ города Елены Чуйковой

Собственный взгляд на художественно-картографический образ города отобразила преподаватель детской художественной школы Елена Чуйкова.

10 сентября в Краеведческом музее открылась её выставка «Графическое настроение».

Хорошее дело всегда начинается с идеи. Замысел этой экспозиции возник у туристической компании. Агентство проводит экскурсии по Витебску, и серия этюдов им нужна была для презентации. Изначально рекламная идея переросла в серию образных художественных работ. И это получилось просто красиво!

Елена Чуйкова решила создать зарисовки в стиле промышленной графики.

Именно невесомость графического стиля с его тонкими линиями и эффектом недоговорённости создают зрительную притягательность рисунка. Раскраска тушью и акварелью добавляет акценты и цвет городским улицам. Рисунки получились легкими и живыми. Это своеобразное приглашение автора пройтись по улицам родного города и полюбоваться его осенней красотой.

Авторский навигатор Елены Чуйковой получился содержательным и нескучным.

Знакомство с городом в Ратуше

Легкая выставка — прогулка гармонично вписалась в Круглый зал Областного Краеведческого Музея.

Можно начать обзорную экскурсию по городу с истории Елены Чуйковой на стенах Ратуши, а потом подняться на обзорную площадку и все увидеть собственными глазами.

Или просто погулять по улицам старого города и найти аналогию между изображением и реальностью. Можно попробовать поискать дома и памятники с картинок.

На открытие выставки любимого преподавателя пришли ученики Художественной Школы Витебска.

Для них в Музее организовали игру: «Найди на карте Чуйковой место изображенной на магнитике».

Оказалось, что дети плохо знают исторический центр своего города. Только одна девочка точно знала местоположения достопримечательностей. Она сказала, что часто гуляет в центре со своими родителями. Большинство детей ей могли позавидовать.

Они пробежались глазами по стенкам, сели на скамейки у стен и воткнулись в свои телефоны.

Я спросила у мальчика, который сидел возле входа и играл в телефоне: «Нравится ли ему выставка?»:

Не отвлекаясь от экрана, он буркнул: «Нормально!»

На вопрос нравится ли ему учится в художественной школе, был тот же краткий и чёткий ответ!

Понятно: строить собственный город в «Майнкрафте» — самое увлекательное занятие.

А взрослые занимались тем, что им нравится.

Автор экспозиции рассказала, что несколько лет назад увлеклась промышленной графикой. Ей это очень нравится. И предложение туристической компании как раз попало в тему. Тем более находясь в декретном отпуске есть время для набросков с натуры во время прогулок с коляской.

На выставке присутствовал новый руководитель Детской художественной школы Трацевский Валерий Борисович.

Он отметил, что современные работы Чуйковой — это показатель сохранения традиционно высокого уровня белоруской графики.

А самым маленьким и любопытным человеком на выставке был четырехлетний сын Елены.

Это благодаря ему у мамы появилось время для прогулок и зарисовок.

Он очень серьезно отнесся к презентации выставки.

И даже старался тихо кашлять, чтобы не мешать маме рассказывать.

Работы Елены Чуйковой будут украшать стены Круглого зала Ратуши до 10 октября.

Это как раз прекрасное время, когда графика Витебска раскрашивается яркими и всегда удивительными красками осени.

Выставка работает ежедневно кроме понедельника и вторника согласно графику Краеведческого музея.

Любоваться экспозицией можно бесплатно, а лучше совместить её с обзорной экскурсией по городу проводимой специалистами Витебского краеведческого музея.