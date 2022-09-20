Лукашенко лишил воинских званий более 80 бывших силовиков и прокуроров

Александр Лукашенко лишил званий и чинов более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур и экс-работников прокуратуры.

«Перечисленные в документе лица лишены званий, классных чинов за совершение преступлений, административных правонарушений и дискредитирующих проступков, несовместимых со статусом военнослужащего, работника органов прокуратуры»,— говорится в сообщении телеграм-канала, приближенного к пресс-службе Лукашенко.

В список попали те, кого привлекали за разглашение служебной тайны и так называемое участие в действиях, которые нарушила общественный порядок. Речь идет о несанкционированных митингах, оскорблении представителей власти, выступлении с заявлениями, в которых власти увидели экстремистский характер.

Без воинских званий и классных чинов оставили даже тех силовиков, которые уже находились в отставке или запасе. Некоторые из них уволились со службы 10 и более лет назад.