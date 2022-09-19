В Витебске задержан курьер телефонных мошенников, а также установлена группа, причастная к аналогичному преступлению.

Так, 14 сентября в Витебске в поле зрения милиционера попал 18-летний парень, который ходил между подъездами многоэтажек и постоянно смотрел в телефон. В какой-то момент он вошел внутрь и через несколько секунд вышел со свертком, и устремился прямиком в банк. Молодого человека задержали после размены денежных средств.

Выяснилось, что парень нашел в мессенджере работу курьером. Ему сообщили, что необходимо подъехать по определенному адресу и забрать круглую сумму. Парень получил от пенсионерки 4 тысячи долларов и должен был оставить их в условленном месте. Кроме того, правоохранители установили и других причастных к телефонным мошенничествам людей по полученным от задержанного данным. Оказалось, что на предложение стать курьерами откликнулись 16- и 17-летний парни. Правда, они не стали отправлять работодателю свои данные, в итоге выполняли работу по «субподряду».

Курьер и его наниматели стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 209 УК. Все деньги, которые они незаконным путем получили у пенсионерки, были возвращены владелице.