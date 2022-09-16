Витебчанин украл из съемной квартиры телевизор, чтобы решить свои финансовые проблемы

Витебчанин вынес из съёмной квартиры телевизор и продал его, чтобы решить свои финансовые проблемы.

Мужчина снял квартиру в одном из райцентров области. Однажды хозяйка посетила квартиранта и обнаружила чужой телевизор вместо своего. Молодой человек заверил женщину, ее техника находится в ремонте.

Спустя некоторое время квартирант съехал без предупреждения, а вместе с ним исчез и «подменный фонд». Набрав мобильный номер мужчины, женщина услышала в ответ, что он находится на заработках в Российской Федерации. Также молодой человек сказал, что по возвращении планирует не только решить вопрос с телевизором, но и дальше проживать у нее.

Хозяйка квартиры поняла, что ее обманули и обратилась в милицию. Через некоторое время мужчина был задержан. Он признался, что на проступок его толкнули финансовые трудности. Продав телевизор хозяйки дома и опасаясь ее реакции, он привез в качестве временной замены технику своей матери.

Свою вину он признал. Суд назначил вору наказание в виде 300 часов общественных работ.