В Витебске мужчина пытался поменять 1000 фальшивых евро

Витебск
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В одной из касс Витебска мужчина пытался обменять тысячу евро, но купюры оказались фальшивыми.

4 сентября житель Витебского района в одной из касс областного центра  хотел поменять на беларуские рубли две купюры — каждая номиналом по 500 евро. Однако кассир заподозрила, что деньги могут оказаться фальшивыми, и нажала тревожную кнопку. Дальнейшая экспертиза лишь подтвердила предположения сотрудницы банка.

Позже выяснилось, что поддельные купюры принес для обмена 33-летний юрист-консультант частного предприятия. Он рассказал, что во время недавней поездки в Польшу снял эти деньги в банкомате с местной карты.

Фальшивые деньги изъяли, по факту их изготовления возбуждено уголовное дело.

Что делать, если у вас в руках оказались фальшивые деньги?

Витебск деньги криминал
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