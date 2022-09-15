В Витебске мужчина пытался поменять 1000 фальшивых евро

В одной из касс Витебска мужчина пытался обменять тысячу евро, но купюры оказались фальшивыми.

4 сентября житель Витебского района в одной из касс областного центра хотел поменять на беларуские рубли две купюры — каждая номиналом по 500 евро. Однако кассир заподозрила, что деньги могут оказаться фальшивыми, и нажала тревожную кнопку. Дальнейшая экспертиза лишь подтвердила предположения сотрудницы банка.

Позже выяснилось, что поддельные купюры принес для обмена 33-летний юрист-консультант частного предприятия. Он рассказал, что во время недавней поездки в Польшу снял эти деньги в банкомате с местной карты.

Фальшивые деньги изъяли, по факту их изготовления возбуждено уголовное дело.