16 сентября нотариусы Витебского нотариального округа проведут бесплатные консультации

16 сентября нотариусы Витебского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан.
В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, договора дарения недвижимого имущества, совершения исполнительных надписей и другим вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.
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