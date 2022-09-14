16 сентября нотариусы Витебского нотариального округа проведут бесплатные консультации

16 сентября нотариусы Витебского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, договора дарения недвижимого имущества, совершения исполнительных надписей и другим вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.