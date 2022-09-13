В Витебске власти ликвидировали пророссийскую организацию «Русская община»

Витебский областной суд 3 августа ликвидировал пророссийское общественное объединение «Русская община». Иск в суд на организацию, 20 лет активно продвигавшую на Витебщине неонацистскую идеологию «русского мира» и российского великодержавного шовинизма, подало главное управление юстиции Витебского облисполкома. Об этом сообщает центр «Витебская Весна».

Причина закрытия неизвестна.

Если верить официальной информации, организация была создана для «объединения граждан русской национальности для совместной реализации гражданских, экономических, социальных и культурных прав». Члены организации занимались «содействием формированию русского национального самосознания граждан, проживающих на территории Витебска». Другими словами, организация ставила целью «перековку» беларусов в русских.

Среди целей также «поддержание и развитие связей с исторической Родиной — Россией«. Организация работала под крышей Беларуского союза общественных объединений российских соотечественников. Таким образом, «Русская община» была типичной конторой, осуществляющей политическую линию Москвы на деньги Кремля, и занимающуюся , вербовкой, сбором информации, пропагандой идеологии рашизма.

Члены праворадикальной организации встречались в 2021 году с главой представительства «Россотрудничества» в Беларуси Эдуардом Крусткалном, который поставил перед витебскими «русскомировцами» новую цель – активизировать продвижение интересов правящих кругов России в области образования, культуры и науки, а также обратил внимание на главную целевую группу – молодое поколение беларусов. На промывку мозгов беларуской молодежи была выделена серьезная «финансовая поддержка».

Отметим, что закрытие одной праворадикальной организации ни на что не повлияет. В Витебске на деньги Москвы продолжают действовать организации «Русский дом», Русский культурный центр «Русь», «Русское общество» и многие другие. Они успешно продолжают агитировать жителей Витебска за «русский мир», пропагандировать войну и защищать российский государственный терроризм. Современные неонацисты мечтают расправиться с беларуской государственностью, присоединить Беларусь к России и втянуть страну в войну с Украиной и всем миром.

В связи с закрытием только одной организации российские шовинистические медиа взбудоражились. Они упрекают в ликвидации пророссийской организации лично Александра Лукашенко, утверждают что он «возобновил преследование сторонников единства с Россией».

«Удержавшийся с помощью Кремля бацька возобновил преследование сторонников единства с Россией» — сетуют сторонники российской империи.

Следует особо отметить, что в последнее время власти закрыли сотни беларуских общественных организаций и только одну российскую.

Пророссийская организация «Русская община» легально «продвигала идеи Русского мира» в течение 20 лет. У властей не было претензий. По мнению «рускомирцев», сейчас властям перестали нравиться идеи «русского мира».

На самом деле это не соответствует действительности. Пропаганду рашизма в Беларуси продолжают осуществлять государственные СМИ, чиновники, а также десятки организаций так называемого «Беларуского союза общественных объединений российских соотечественников». В Беларуси без перерыва вещают российские пропагандистские телеканалы, которые сеют пропагандируют межнациональную ненависть, насилие, призывают к жестокости в отношении украинцев. Почему же телеканалы ОРТ, РТР и другие не закрыли в Беларуси? Потому! Очевидно, что без российского пропагандистского рупора миф о «русском мире» мгновенно рухнет, сразу падут режимы-близнецы, прекратится кровопролитная война в Украине.