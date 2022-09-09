В Витебске специалист банка похитила из хранилища более 205 тысяч рублей

Витебске 53-летняя специалист банка похитила из хранилища более 205 тысяч рублей.

В ходе следственных действий было установлено, что женщина имела доступ к хранилищу и на протяжении семи лет похищала оттуда деньги. Для сокрытия недостачи суммы похищенных денежных средств она приписывала к хранящимся там ветхим денежным купюрам. Следственно-оперативной группой был проведен осмотр места происшествия и изъята необходимая документация. По месту жительства подозреваемой следователи провели обыск, на ее имущество наложен арест.

В отношении служащей банка возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211 (присвоение имущества, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая задержана, о судьбе похищенных денег она пояснила, что всё потратила.