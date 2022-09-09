В Витебске специалист банка похитила из хранилища более 205 тысяч рублей

Витебск
Автор Опубликовано

Витебске 53-летняя специалист банка похитила из хранилища более 205 тысяч рублей.

В ходе следственных действий было установлено, что женщина имела доступ к хранилищу и на протяжении семи лет похищала оттуда деньги. Для сокрытия недостачи суммы похищенных денежных средств она приписывала к хранящимся там ветхим денежным купюрам. Следственно-оперативной группой был проведен осмотр места происшествия и изъята необходимая документация. По месту жительства подозреваемой следователи провели обыск, на ее имущество наложен арест.

В отношении служащей банка возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211 (присвоение имущества, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая задержана, о судьбе похищенных денег она пояснила, что всё потратила.

В Витебске разыскивается мужчина, укравший деньги из банкомата

Витебск криминал происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by