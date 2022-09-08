Курсы подготовки к экзаменам

У большинства из нас сдача государственного экзамена не вызывает особого энтузиазма. В долгой истории вашей жизни — это всего лишь очередной экзамен. Он не измеряет ни нашу ценность как личности, ни наш интеллект, и даже не определяет наше профессиональное будущее.

Вместе с тем, во многих случаях успешная сдача основного государственного экзамена может стать трамплином к дальнейшим достижениям, поэтому, если вы хотите улучшить свои навыки и добиться лучших результатов на экзамене вам следует обратиться к профессионалам, на сайте которых представлены курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по канадской методике, а именно это занятия в паре, где в группе от 1 до 2 учеников. Важной особенностью таких курсов является также доступная цена — от 187 рублей в час и возможность обучения в форматах онлайн и офлайн рядом с домом.

Полезные советы во время экзамена

Оказавшись перед экзаменом, не спешите отвечать.

Желательно, чтобы вы внимательно прочитали все вопросы, один за другим, и тщательно обдумали, на какие вопросы потребуется больше времени, чтобы ответить, а на какие потребуется меньше времени. Важно правильно организовать свое время, чтобы ответить на все вопросы экзамена.

Как только будут выявлены наиболее сомнительные из них, распределите порядок, в котором вы собираетесь отвечать на вопросы. Прежде чем ответить на каждый из них, желательно, чтобы вы сделали предыдущий план ответа, такие как те, которые были сделаны во время исследования, чтобы выявить все, что можно сказать по этой теме. Создание предыдущего плана не должно занимать у вас более 5 минут, это что-то очень короткое, просто чтобы выделить идеи, связать их, следовать сценарию при написании и не оставлять деталей.

Каждый раз, когда вы собираетесь ответить, проделайте одну и ту же процедуру, сначала наметьте тему для обсуждения, а затем начните отвечать по порядку и связно. Отвечайте на то, что вас спрашивают, экзамен не будет оцениваться лучше, потому что информации много, но он будет оцениваться положительно, когда ответ отвечает на вопрос.

При необходимости прочитайте вопросы несколько раз, чтобы убедиться, что вы правильно поняли. Во многих случаях вопросы читаются быстро и могут привести к путанице, поэтому полезно читать их до тех пор, пока вы полностью не поймете, о чем идет речь в вопросе и каким будет правильный ответ. Если у вас есть сомнения по поводу какого-либо утверждения, вы можете попросить учителя или экзаменатора уточнить, о чем вас спрашивают.

В дополнение к хорошим ответам на вопросы позаботьтесь о презентации, будьте упорядочены, ясны и пишите без орфографических ошибок. Имейте в виду, что хотя главное и самое важное — это то, что вы хорошо отвечаете на вопрос, формальные аспекты изложения также ценятся.