В Витебске в кафе у молодого человека в конструкции столика застряла рука

Витебск
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В Витебске в кафе «Йоки» на улице Суворова у 23-летнего парня в конструкции столика застряла рука, молодому человеку понадобилась помощь спасателей.

Молодой человек сидел на веранде кафе, когда два пальца его руки застряли в конструкции складного столика. До приезда спасателей один палец гость кафе смог освободить сам. Второй палец руки ему вызволяли спасатели.

После инцидента в кафе парню потребовалась госпитализация в больницу.

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