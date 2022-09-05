В Витебске в кафе у молодого человека в конструкции столика застряла рука

В Витебске в кафе «Йоки» на улице Суворова у 23-летнего парня в конструкции столика застряла рука, молодому человеку понадобилась помощь спасателей.

Молодой человек сидел на веранде кафе, когда два пальца его руки застряли в конструкции складного столика. До приезда спасателей один палец гость кафе смог освободить сам. Второй палец руки ему вызволяли спасатели.

После инцидента в кафе парню потребовалась госпитализация в больницу.