61-летний чиновник из России стал студентом Витебского медуниверситета 

Студентом Витебского медицинского университета стал 61-летний Александр Кульчицкий-Габич, который занимал руководящие должности в России.

Об этом рассказал лично ректор ВГМУ Анатолий Щастный, он похвалил россиянина. По словам ректора, он «самодостаточный человек, имеет большой жизненный опыт и прекрасное инженерное образование. Занимал руководящие должности, работал в России».

Всего же в ВГМУ в этом году поступило более 700 человек. Об этих людях ректор Щастный ничего не сказал.