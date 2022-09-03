61-летний чиновник из России стал студентом Витебского медуниверситета 

Власть
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Студентом Витебского медицинского университета стал 61-летний Александр Кульчицкий-Габич, который занимал руководящие должности в России.

Об этом рассказал лично ректор ВГМУ Анатолий Щастный, он похвалил россиянина. По словам ректора, он «самодостаточный человек, имеет большой жизненный опыт и прекрасное инженерное образование. Занимал руководящие должности, работал в России».

Всего же в ВГМУ в этом году поступило более 700 человек. Об этих людях ректор Щастный ничего не сказал.

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«Хотели, чтобы сдала других». Одна из лучших студенток ВГМУ — о своих 17 сутках, отчислении и о том, почему молодежи нельзя оставаться «вне политики»

Анатолий Щастный ВГМУ Витебск медуниверситет
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