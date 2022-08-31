Житель Витебска стал жертвой кибермошенников и лишился почти 10 тыс. рублей

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Житель Витебска попался на удочку кибермошенников, после звонка «лжесотрудницы» банка» с его счетов пропало почти 10 тыс. рублей.

Как стало известно, 50-летнему работнику одной из строительных организаций Витебска позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что на его имя оформлена заявка на кредит. В ходе разговора выяснилось, что мужчина никаких действий с банком не совершал. Тогда женщина предложила помощь. Она рассказала, что для отмены кредита необходимо установить на телефоне мобильное приложение и подать в несколько банков аналогичные заявки на кредит. Потерпевший поверил мошеннице и следовал всем ее указаниям. В последующем он передал код регистрации лжесотруднице и получил кредит в банке.

В общей сложности мужчина лишился около 10 тыс. рублей. По данному делу возбуждено уголовное дело.

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