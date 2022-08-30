В Полоцке во время застолья гость выбросил британскую кошку с 10 этажа

В Полоцке во время застолья 24-летний житель Верхнедвинского района выбросил британскую кошку с 10 этажа. Происшествие произошло 29 августа.

Как выяснилось, в гостях у женщины находились двое мужчин, вместе они распивали спиртное. Через некоторое время, выйдя на балкон гости увидели хозяйскую британскую кошку, один гость взял её на руки и стал гладить, второй гость выхватил кошку и из рук первого и выбросил кошку с высоты 10 этажа.

Кошка погибла, смерть наступила в связи с остановкой сердца и дыхания по причине обильной кровопотери, вызванной разрывом внутренних органов. Хозяйка вызвала милицию.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело.