Предклинические испытания антиковидной вакцины начнутся в Беларуси 1 декабря

1 декабря в Беларуси начнутся предклинические испытания антиковидной вакцины. Такими планами поделился председатель Витебского облисполкома Александр Субботин после доклада Александру Лукашенко.

Субботин отметил, что проект по созданию белорусской вакцины идёт успешно. Формируется производственный участок.

По его словам, вакцина создается не по векторной, а по классической технологии. Это позволяет рассчитывать, что она будет переноситься легче.

Уже начато строительство нового завода с полным циклом производства вакцин. Он сможет производить не только вакцины от COVID-19, но и от других болезней.

Напомним, производство вакцины планируется развернуть на базе предприятия «Белветунифарм» в Витебской области.